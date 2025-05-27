WSJ: Трамп намерен ввести новые санкции против РФ до конца недели

Глава Белого дома Дональд Трамп в настоящее время рассматривает вариант введения санкций в отношении Москвы, которые могут быть объявлены уже на текущей неделе. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.
«Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе. Он испытывает растущее разочарование из-за действий президента России Владимира Путина на Украине и медленных темпов мирных переговоров», — сообщается в материале WSJ.
По данным источников WSJ, в администрации США обсуждаются новые способы давления. При этом введение дополнительных санкций против банковского сектора не планируется. Вместо этого рассматриваются альтернативные меры, среди которых — точечные ограничения, призванные убедить Москву согласиться на прекращение огня сроком на 30 дней.
Накануне стало известно, что глава Белого дома обсудил возможность ужесточения санкций против России. Однако позже появилась информация, что Трамп планирует отказаться от ужесточения санкционной политики в отношении РФ, поскольку «санкции против России имеют плохую репутацию и не будут отвечать интересам США».
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