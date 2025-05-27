Бастрыкин поручил вновь возбудить дело из-за квартиры инвалида в Челябинске

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Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль
Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить и расследовать дело, касающееся непредоставления женщине-инвалиду в Челябинске пригодного жилья. Он поставил ход расследования на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Квартира челябинки была признана непригодной для проживания еще в прошлом году. Но до сих пор ей не могут предоставить нормальную жилплощадь. Первое уголовное дело по данному факту было отменено. Обжаловать отмену не получилось.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить и расследовать дело, касающееся непредоставления женщине-инвалиду в Челябинске пригодного жилья. Он поставил ход расследования на контроль, сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. Квартира челябинки была признана непригодной для проживания еще в прошлом году. Но до сих пор ей не могут предоставить нормальную жилплощадь. Первое уголовное дело по данному факту было отменено. Обжаловать отмену не получилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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