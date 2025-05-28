Шойгу обратился к военным КНДР

Шойгу: хочу выразить благодарность корейским воинам
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Шойгу отметил вклад корейских воинов в защиту Курской области
Шойгу отметил вклад корейских воинов в защиту Курской области Фото:
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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу выразил благодарность воинам из Кореи за их участие в защите Курской области вместе с российскими бойцами. Об этом он заявил в ходе встречи с министром государственной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики Ли Чхан Дэ.

«Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную Родину», — подчеркнул Шойгу. Цитату приводит ТАСС.

В конце апреля участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области официально подтвердил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Солдаты КНДР были экипированы российским современным вооружением и средствами защиты, а их ввод осуществлен на основании соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Президент РФ Владимир Путин ранее также выразил благодарность северокорейским военным за содействие в регионе.

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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу выразил благодарность воинам из Кореи за их участие в защите Курской области вместе с российскими бойцами. Об этом он заявил в ходе встречи с министром государственной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики Ли Чхан Дэ. «Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную Родину», — подчеркнул Шойгу. Цитату приводит ТАСС. В конце апреля участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области официально подтвердил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Солдаты КНДР были экипированы российским современным вооружением и средствами защиты, а их ввод осуществлен на основании соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Президент РФ Владимир Путин ранее также выразил благодарность северокорейским военным за содействие в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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