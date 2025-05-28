Шойгу обратился к военным КНДР

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу выразил благодарность воинам из Кореи за их участие в защите Курской области вместе с российскими бойцами. Об этом он заявил в ходе встречи с министром государственной безопасности Корейской Народно-Демократической Республики Ли Чхан Дэ.
«Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную Родину», — подчеркнул Шойгу. Цитату приводит ТАСС.
В конце апреля участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области официально подтвердил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Солдаты КНДР были экипированы российским современным вооружением и средствами защиты, а их ввод осуществлен на основании соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Президент РФ Владимир Путин ранее также выразил благодарность северокорейским военным за содействие в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.