Китай с пониманием отнесся к позиции России по Украине

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Российская и китайская стороны провели переговоры в Пекине
Российская и китайская стороны провели переговоры в Пекине Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Китай проявляет понимание к позиции России по украинскому вопросу и так же считает, что для достижения урегулирования конфликта необходимо устранить его коренные причины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Наша позиция воспринята с пониманием, наши китайские коллеги исходят из того, что урегулирование любого кризиса должно в первую очередь быть направлено на устранение первопричин конфликта», — рассказал Руденко в ходе Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что коренные причины украинского конфликта во многом обусловлены ситуацией в области безопасности, сложившейся за последние годы из-за расширения НАТО на восток. Кроме того, в ходе переговоров в Пекине стороны обсудили широкий спектр международных тем, помимо украинского кризиса. 

Ранее представители Китая заявляли, что урегулирование конфликта на Украине должно проходить поэтапно: от отсутствия переговоров к косвенному диалогу и затем к прямым переговорам. Пекин также подчеркивал важность предотвращения эскалации и создания условий для мирного диалога.

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Китай проявляет понимание к позиции России по украинскому вопросу и так же считает, что для достижения урегулирования конфликта необходимо устранить его коренные причины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Наша позиция воспринята с пониманием, наши китайские коллеги исходят из того, что урегулирование любого кризиса должно в первую очередь быть направлено на устранение первопричин конфликта», — рассказал Руденко в ходе Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине. Его слова передает РИА Новости. Дипломат также подчеркнул, что коренные причины украинского конфликта во многом обусловлены ситуацией в области безопасности, сложившейся за последние годы из-за расширения НАТО на восток. Кроме того, в ходе переговоров в Пекине стороны обсудили широкий спектр международных тем, помимо украинского кризиса.  Ранее представители Китая заявляли, что урегулирование конфликта на Украине должно проходить поэтапно: от отсутствия переговоров к косвенному диалогу и затем к прямым переговорам. Пекин также подчеркивал важность предотвращения эскалации и создания условий для мирного диалога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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