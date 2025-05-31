Китай с пониманием отнесся к позиции России по Украине

Китай проявляет понимание к позиции России по украинскому вопросу и так же считает, что для достижения урегулирования конфликта необходимо устранить его коренные причины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Наша позиция воспринята с пониманием, наши китайские коллеги исходят из того, что урегулирование любого кризиса должно в первую очередь быть направлено на устранение первопричин конфликта», — рассказал Руденко в ходе Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине. Его слова передает РИА Новости.
Дипломат также подчеркнул, что коренные причины украинского конфликта во многом обусловлены ситуацией в области безопасности, сложившейся за последние годы из-за расширения НАТО на восток. Кроме того, в ходе переговоров в Пекине стороны обсудили широкий спектр международных тем, помимо украинского кризиса.
Ранее представители Китая заявляли, что урегулирование конфликта на Украине должно проходить поэтапно: от отсутствия переговоров к косвенному диалогу и затем к прямым переговорам. Пекин также подчеркивал важность предотвращения эскалации и создания условий для мирного диалога.
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