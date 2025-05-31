На сумском направлении в ряды пленных попали не только обычные украинские солдаты, но и бойцы из элитных подразделений. Об этом сообщил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор и Герой России Сергей Липовой.
«Они сдаются в плен точно так же, как и обычные подразделения теробороны. Почему они называются элитные, потому что основной состав таких соединений составляют те, кто прошли обучение по натовским стандартам на территории Европы, на которые возлагаются особая надежда киевского режима» — заявил Липовой для АиФ.
По словам Липового, среди сдавшихся в плен находятся бойцы третьей отдельной штурмовой бригады, которая была сформирована на базе националистического батальона «Азов»* (запрещена в РФ). Как отмечает Липовой, действия этих подразделений на поле боя не оправдали возложенных на них ожиданий. Генерал-майор также утверждает, что такие части особенно известны своими карательными операциями на поле боя, включая стрельбу в спину отступающим гражданам, за что и получили статус «элитных».
Ранее сообщалось, что элитная третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, сформированная на базе запрещенного в РФ батальона «Азов», понесла потери на сумском направлении, а ее военнослужащие были прикомандированы к другим подразделениям. На этом участке фронта украинские войска уже сталкивались с серьезными потерями и деморализацией, что вынудило командование ВСУ перебрасывать подкрепления для восполнения утрат.
*Организация «Азов» запрещена в РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.