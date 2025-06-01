Мирошник: Украина «раскачивает ситуацию» в преддверии переговоров

Украина дестабилизирует обстановку накануне переговоров в Стамбуле. Это недопустимо, если страна действительно заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя подрывы мостов в Курской и Брянской областях 1 июня.
«А что мы сейчас видим с другой стороны? С другой стороны почти неделю идут на такое „брожение“. То время не такое, то „почему не передали, почему не отдали, чего вы ждете?“ Просто эмоциональное напряжение, просто раскачивание ситуации», — заявил Мирошник в эфире программы «Соловьев Live». Он добавил, что подобное является непозволительным, если Киев настроен завершить ситуацию мирным путем.
По словам дипломата, инциденты, произошедшие за сутки до запланированных российско-украинских переговоров в Стамбуле, вызывают у Москвы серьезную обеспокоенность и поднимают множество вопросов. Родион Мирошник подчеркнул, что столь совпадающая по времени серия событий крайне редка и не может не настораживать.
Сегодня в Брянской и Курской областях произошел подрыв мостов. По данным брянского губернатора Александра Богомаза, пострадал 71 пассажир поезда, который следовал под конструкцией в момент обрушения. Также жертвами стали семь человек.
При этом в Курской области после подрыва с рельсов сошли тепловоз и три порожних грузовых вагона. Есть один пострадавший, погибших не зафиксировано.
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