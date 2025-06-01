Мирошник: Украина «раскачивает ситуацию» в преддверии переговоров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина пытается дестабилизировать РФ перед мирными переговорами, заявил Мирошник
Украина пытается дестабилизировать РФ перед мирными переговорами, заявил Мирошник Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Украина дестабилизирует обстановку накануне переговоров в Стамбуле. Это недопустимо, если страна действительно заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя подрывы мостов в Курской и Брянской областях 1 июня.

«А что мы сейчас видим с другой стороны? С другой стороны почти неделю идут на такое „брожение“. То время не такое, то „почему не передали, почему не отдали, чего вы ждете?“ Просто эмоциональное напряжение, просто раскачивание ситуации», — заявил Мирошник в эфире программы «Соловьев Live». Он добавил, что подобное является непозволительным, если Киев настроен завершить ситуацию мирным путем. 

По словам дипломата, инциденты, произошедшие за сутки до запланированных российско-украинских переговоров в Стамбуле, вызывают у Москвы серьезную обеспокоенность и поднимают множество вопросов. Родион Мирошник подчеркнул, что столь совпадающая по времени серия событий крайне редка и не может не настораживать.

Сегодня в Брянской и Курской областях произошел подрыв мостов. По данным брянского губернатора Александра Богомаза, пострадал 71 пассажир поезда, который следовал под конструкцией в момент обрушения. Также жертвами стали семь человек.

При этом в Курской области после подрыва с рельсов сошли тепловоз и три порожних грузовых вагона. Есть один пострадавший, погибших не зафиксировано. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина дестабилизирует обстановку накануне переговоров в Стамбуле. Это недопустимо, если страна действительно заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя подрывы мостов в Курской и Брянской областях 1 июня. «А что мы сейчас видим с другой стороны? С другой стороны почти неделю идут на такое „брожение“. То время не такое, то „почему не передали, почему не отдали, чего вы ждете?“ Просто эмоциональное напряжение, просто раскачивание ситуации», — заявил Мирошник в эфире программы «Соловьев Live». Он добавил, что подобное является непозволительным, если Киев настроен завершить ситуацию мирным путем.  По словам дипломата, инциденты, произошедшие за сутки до запланированных российско-украинских переговоров в Стамбуле, вызывают у Москвы серьезную обеспокоенность и поднимают множество вопросов. Родион Мирошник подчеркнул, что столь совпадающая по времени серия событий крайне редка и не может не настораживать. Сегодня в Брянской и Курской областях произошел подрыв мостов. По данным брянского губернатора Александра Богомаза, пострадал 71 пассажир поезда, который следовал под конструкцией в момент обрушения. Также жертвами стали семь человек. При этом в Курской области после подрыва с рельсов сошли тепловоз и три порожних грузовых вагона. Есть один пострадавший, погибших не зафиксировано. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...