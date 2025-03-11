11 марта 2025

Уличенный во взятке экс-глава Индустриального района Перми ушел на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-главу обвиняли во взятке и мошенничестве
Экс-главу обвиняли во взятке и мошенничестве Фото:

Бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин ушел на СВО. Этому предшествовало обвинение Дробинина во взятке и мошенничестве.

«Экс-глава района заключил контракт с Минобороны России и отправился служить в зону СВО. Поэтому производство по уголовному делу в отношении него приостановлено», — сообщает портал Properm.ru со ссылкой на адвоката Дробинина.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший глава Индустриального района Перми и его заместитель предстанут перед судом за мошенничество и получение взятки. Следствие установило, что в 2003 году они обманом завладели 500 тысячами рублей, принадлежащими благотворительному фонду, а глава района получил взятку. В Индустриально районе живет губернатор Дмитрий Махонин, и у него накопилось множество претензий к Дробинину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин ушел на СВО. Этому предшествовало обвинение Дробинина во взятке и мошенничестве. «Экс-глава района заключил контракт с Минобороны России и отправился служить в зону СВО. Поэтому производство по уголовному делу в отношении него приостановлено», — сообщает портал Properm.ru со ссылкой на адвоката Дробинина. Ранее URA.RU сообщало, что бывший глава Индустриального района Перми и его заместитель предстанут перед судом за мошенничество и получение взятки. Следствие установило, что в 2003 году они обманом завладели 500 тысячами рублей, принадлежащими благотворительному фонду, а глава района получил взятку. В Индустриально районе живет губернатор Дмитрий Махонин, и у него накопилось множество претензий к Дробинину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...