Уличенный во взятке экс-глава Индустриального района Перми ушел на СВО

Бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин ушел на СВО. Этому предшествовало обвинение Дробинина во взятке и мошенничестве.
«Экс-глава района заключил контракт с Минобороны России и отправился служить в зону СВО. Поэтому производство по уголовному делу в отношении него приостановлено», — сообщает портал Properm.ru со ссылкой на адвоката Дробинина.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший глава Индустриального района Перми и его заместитель предстанут перед судом за мошенничество и получение взятки. Следствие установило, что в 2003 году они обманом завладели 500 тысячами рублей, принадлежащими благотворительному фонду, а глава района получил взятку. В Индустриально районе живет губернатор Дмитрий Махонин, и у него накопилось множество претензий к Дробинину.
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