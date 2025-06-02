«Там даже есть вариантивность»: Мединский заявил о передаче Украине меморандума по завершению конфликта

Мединский: российская сторона передала украинской свой вариант меморандума
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Мединский заявил о передача меморандума украинской стороне
Мединский заявил о передача меморандума украинской стороне Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Российская сторона передала Украине свою версию меморандума по завершению конфликта. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, общаясь с журналистами после встречи.

"Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей", — сказал Мединский. Его слова передает ТАСС. Как уточнил глава российской делегации, в первой части описывается, как достичь долгосрочного мира. Во второй же части приводятся конкретные шаги, которые для этого нужно сделать. "Причем во второй части даже есть вариативность", — уточнил Мединский. 

Российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня длились чуть больше часа. Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными и телами погибших. Главное о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU

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Российская сторона передала Украине свою версию меморандума по завершению конфликта. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, общаясь с журналистами после встречи. "Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей", — сказал Мединский. Его слова передает ТАСС. Как уточнил глава российской делегации, в первой части описывается, как достичь долгосрочного мира. Во второй же части приводятся конкретные шаги, которые для этого нужно сделать. "Причем во второй части даже есть вариативность", — уточнил Мединский.  Российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня длились чуть больше часа. Стороны договорились о самом масштабном обмене пленными и телами погибших. Главное о переговорах — в онлайн-трансляции URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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