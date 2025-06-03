Премьер Пакистана передал через помощника письмо Путину

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Шариф написал Путину письмо
Шариф написал Путину письмо Фото:

Специальный помощник премьер-министра Пакистана Сейд Тарик Фатеми вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо от главы правительства Пакистана Шахбаза Шарифа для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает посольство Пакистана в России.

«Специальный помощник передал письмо премьер-министра Шахбаза Шарифа, адресованное президенту Владимиру Путину», — заявили в дипломатической миссии. Сообщение передает ТАСС.

По информации посольства, Фатеми также передал добрые пожелания пакистанского премьера и выразил стремление руководства страны к расширению двустороннего сотрудничества с Россией. В числе приоритетных направлений названы энергетика, торговля, транспортная сопряженность и другие сферы. Кроме того, во время встречи Фатеми подробно проинформировал Лаврова о последних событиях в Южной Азии.

После террористической атаки, произошедшей 22 апреля в районе Пахалгам на территории индийского союзного образования Джамму и Кашмир, отношения между Индией и Пакистаном значительно ухудшились. В ночь на 7 мая вооруженные силы Индии приступили к проведению операции «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по девяти объектам, предположительно связанным с террористическими группировками, расположенным на территории Пакистана и контролируемого им Кашмира. В ответ пакистанская сторона так же осуществила удары. Позже, 10 мая, представители двух стран достигли договоренности о прекращении огня, а также обсудили возможность снижения численности военных подразделений в приграничных районах.

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Специальный помощник премьер-министра Пакистана Сейд Тарик Фатеми вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо от главы правительства Пакистана Шахбаза Шарифа для президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает посольство Пакистана в России. «Специальный помощник передал письмо премьер-министра Шахбаза Шарифа, адресованное президенту Владимиру Путину», — заявили в дипломатической миссии. Сообщение передает ТАСС. По информации посольства, Фатеми также передал добрые пожелания пакистанского премьера и выразил стремление руководства страны к расширению двустороннего сотрудничества с Россией. В числе приоритетных направлений названы энергетика, торговля, транспортная сопряженность и другие сферы. Кроме того, во время встречи Фатеми подробно проинформировал Лаврова о последних событиях в Южной Азии. После террористической атаки, произошедшей 22 апреля в районе Пахалгам на территории индийского союзного образования Джамму и Кашмир, отношения между Индией и Пакистаном значительно ухудшились. В ночь на 7 мая вооруженные силы Индии приступили к проведению операции «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по девяти объектам, предположительно связанным с террористическими группировками, расположенным на территории Пакистана и контролируемого им Кашмира. В ответ пакистанская сторона так же осуществила удары. Позже, 10 мая, представители двух стран достигли договоренности о прекращении огня, а также обсудили возможность снижения численности военных подразделений в приграничных районах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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