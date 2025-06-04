FT: чиновники Евросоюза переживают насчет радикальных решений США по Украине

В Европейском союзе усилились опасения по поводу возможного полного прекращения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Financial Times.
По информации FT, речь идет не только о военной и финансовой помощи, но и о передаче Киеву разведывательных данных. Вашингтон рассматривает вариант введения запрета для европейских стран на передачу Украине вооружения американского производства. Это может существенно ограничить возможности ЕС по поддержке Киева, поскольку значительная часть военной помощи поступает именно из запасов, поставленных ранее США союзникам по НАТО.
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