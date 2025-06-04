УрФУ вошел в список лучших вузов России

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УрФУ занял 11 место в ежегодном рейтинге RAEX
УрФУ занял 11 место в ежегодном рейтинге RAEX Фото:

Уральский федеральный университет занял 11 место в рейтинге среди лучших вузов России в 2025 году. Это следует из отчета рейтингового агентства RAEX.

Всего в топ попали 100 университетов. В первую десятку вошли учреждения Москвы и Санкт-Петербурга: МГУ, ВШЭ, ИТМО, МГИМО, СПбГУ и другие. Также 93-е место занял Уральский государственный медицинский университет (УГМУ).

В этом году были проанализированы данные по 212 российским вузам. Оценка проводилась на основании анкетирования и онлайн-опросов, в которых приняли участие свыше 150 тысяч человек.

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Уральский федеральный университет занял 11 место в рейтинге среди лучших вузов России в 2025 году. Это следует из отчета рейтингового агентства RAEX. Всего в топ попали 100 университетов. В первую десятку вошли учреждения Москвы и Санкт-Петербурга: МГУ, ВШЭ, ИТМО, МГИМО, СПбГУ и другие. Также 93-е место занял Уральский государственный медицинский университет (УГМУ). В этом году были проанализированы данные по 212 российским вузам. Оценка проводилась на основании анкетирования и онлайн-опросов, в которых приняли участие свыше 150 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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