В административном здании в Челябинске вспыхнул пожар. Фото, видео

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Сотрудники МЧС России прилагают все усилия для локализации пожара
Сотрудники МЧС России прилагают все усилия для локализации пожара Фото:

В Челябинске в административном здании по улице Аптечной вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в административном здании Челябинска. На улице Аптечной горит кровля 2-этажного административного здания (в нем расположено несколько организаций) на площади 150 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Из здания самостоятельно эвакуировались два человека. Пострадавших нет, добавили в ведомстве. 

Самостоятельно эвакуировались два человека
Самостоятельно эвакуировались два человека
Фото:

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В Челябинске в административном здании по улице Аптечной вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в административном здании Челябинска. На улице Аптечной горит кровля 2-этажного административного здания (в нем расположено несколько организаций) на площади 150 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Из здания самостоятельно эвакуировались два человека. Пострадавших нет, добавили в ведомстве. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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