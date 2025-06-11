Сотрудники МЧС России прилагают все усилия для локализации пожара
В Челябинске в административном здании по улице Аптечной вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в административном здании Челябинска. На улице Аптечной горит кровля 2-этажного административного здания (в нем расположено несколько организаций) на площади 150 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Из здания самостоятельно эвакуировались два человека. Пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Самостоятельно эвакуировались два человека
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