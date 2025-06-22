Спутниковые снимки показали повреждения в Фордо после ударов США

По меньшей мере три воронки были зафиксированы в районе ядерного объекта Фордо в Иране после американских ударов, нанесённых в ночь на 22 июня. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Спутниковые снимки показывают три воронки в Фордо после атаки США», — говорится в сообщении телеканала. На спутниковых изображениях также видны заблокированные входы в туннели объекта.
Эскалация конфликта между США и Ираном достигла нового уровня в ночь на 22 июня, когда американские силы нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана: Натанзу, Фордо и Исфахану. Операция, проведенная с использованием семи бомбардировщиков B-2 и массивных боеприпасов-пенетраторов (MOP), была заявлена Пентагоном как попытка нейтрализовать ядерные амбиции Тегерана.
Иран, в свою очередь, занял жесткую позицию в ответ на агрессию. Президент Масуд Пезешкиан осудил удары как акт, раскрывающий главную роль США в поддержке сионистского режима, и призвал нацию к единству для защиты суверенитета.
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