Спутниковые снимки показали повреждения в Фордо после ударов США

Al Jazeera: в Иране зафиксированы три воронки после ударов США
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В Иране образовались три воронки на месте ударов США
В Иране образовались три воронки на месте ударов США Фото:
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США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

По меньшей мере три воронки были зафиксированы в районе ядерного объекта Фордо в Иране после американских ударов, нанесённых в ночь на 22 июня. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Спутниковые снимки показывают три воронки в Фордо после атаки США», — говорится в сообщении телеканала. На спутниковых изображениях также видны заблокированные входы в туннели объекта. 

Эскалация конфликта между США и Ираном достигла нового уровня в ночь на 22 июня, когда американские силы нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана: Натанзу, Фордо и Исфахану. Операция, проведенная с использованием семи бомбардировщиков B-2 и массивных боеприпасов-пенетраторов (MOP), была заявлена Пентагоном как попытка нейтрализовать ядерные амбиции Тегерана.

Иран, в свою очередь, занял жесткую позицию в ответ на агрессию. Президент Масуд Пезешкиан осудил удары как акт, раскрывающий главную роль США в поддержке сионистского режима, и призвал нацию к единству для защиты суверенитета.

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По меньшей мере три воронки были зафиксированы в районе ядерного объекта Фордо в Иране после американских ударов, нанесённых в ночь на 22 июня. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. «Спутниковые снимки показывают три воронки в Фордо после атаки США», — говорится в сообщении телеканала. На спутниковых изображениях также видны заблокированные входы в туннели объекта.  Эскалация конфликта между США и Ираном достигла нового уровня в ночь на 22 июня, когда американские силы нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана: Натанзу, Фордо и Исфахану. Операция, проведенная с использованием семи бомбардировщиков B-2 и массивных боеприпасов-пенетраторов (MOP), была заявлена Пентагоном как попытка нейтрализовать ядерные амбиции Тегерана. Иран, в свою очередь, занял жесткую позицию в ответ на агрессию. Президент Масуд Пезешкиан осудил удары как акт, раскрывающий главную роль США в поддержке сионистского режима, и призвал нацию к единству для защиты суверенитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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