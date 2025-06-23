Минпромторг решил продлить параллельный импорт в России на 2026 год

Минпромторг России намерен подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель главы ведомства Роман Чекушов.
«Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующее предложение мы подготовим», — сообщил Чекушов на Петербургском международном экономическом форуме-2025. Его слова приводит РИА Новости.
Он напомнил, что механизм параллельного импорта действует с 2022 года и позволяет ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя. Это решение было принято после ухода ряда иностранных брендов с российского рынка.
По словам Чекушова, перечень товаров для параллельного импорта обновляется регулярно, примерно раз в квартал. К концу лета министерство планирует подготовить очередные изменения. Сейчас ведомство собирает предложения от отраслей и отечественных производителей, готовых заместить импортные товары. Кроме того, рассматриваются обращения компаний, официально поставляющих продукцию в Россию, с просьбами об исключении их товаров из списка. В министерстве отметили, что в последние годы число брендов в перечне сокращается.
С 8 мая в России вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Из списка были исключены бренды Hyundai и KIA, а также товары с марками MOTUL, Bosch, Schneider Electric, Samsung и Panasonic. Ранее Минпромторг также предложил исключить из списка ноутбуки HP и Fujitsu, передает RT.
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