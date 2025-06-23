Трамп прокомментировал пост Медведева о ситуации вокруг Ирана

Трамп: немедленно сообщите, если кто-то захочет передать Ирану ядерное оружие
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Трамп попросил немедленно сообщить ему, если кто-то готов поставить Ирану ядерное оружие
Трамп попросил немедленно сообщить ему, если кто-то готов поставить Ирану ядерное оружие Фото:
новость из сюжета

Глава Белого дома Дональд Трамп, реагируя на пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно событий вокруг Ирана, поручил незамедлительно информировать его в случае подтверждения сведений о намерении ряда государств предоставить Исламской Республике ядерные вооружения. Об этом американский президент написал в соцсетях.

«Слышал ли я, как бывший президент России Медведев вскользь упомянул „слово на Я“ и сказал, что он и другие страны поставят Ирану ядерные боеголовки? Действительно ли он это сказал или это просто плод моего воображения? Если он действительно это сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне немедленно», — написал Трамп в TruthSocial.

Президент США подчеркнул, что термин «ядерный» не следует употреблять «так небрежно». «Думаю, именно поэтому Путин — „Босс“», — заключил американский лидер.

Ранее Дмитрий Медведев задал в соцсетях вопрос: «Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране?». После чего зампред Совбеза РФ сообщил, что некоторые государства выразили готовность предоставить Ирану ядерное вооружение после нанесения Соединенными Штатами ударов по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, пишет «Царьград».

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Глава Белого дома Дональд Трамп, реагируя на пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно событий вокруг Ирана, поручил незамедлительно информировать его в случае подтверждения сведений о намерении ряда государств предоставить Исламской Республике ядерные вооружения. Об этом американский президент написал в соцсетях. «Слышал ли я, как бывший президент России Медведев вскользь упомянул „слово на Я“ и сказал, что он и другие страны поставят Ирану ядерные боеголовки? Действительно ли он это сказал или это просто плод моего воображения? Если он действительно это сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне немедленно», — написал Трамп в TruthSocial. Президент США подчеркнул, что термин «ядерный» не следует употреблять «так небрежно». «Думаю, именно поэтому Путин — „Босс“», — заключил американский лидер. Ранее Дмитрий Медведев задал в соцсетях вопрос: «Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране?». После чего зампред Совбеза РФ сообщил, что некоторые государства выразили готовность предоставить Ирану ядерное вооружение после нанесения Соединенными Штатами ударов по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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