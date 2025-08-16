Путин: Россия считала и считает народ Украины братским

Путин рассказал об отношениях РФ с народом Украины
Путин рассказал об отношениях РФ с народом Украины Фото:
Встреча Путина и Трампа

Россия заинтересована в мире на Украине и считает братским ее народ. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции на Аляске.

«Россия считала и считает братским народ Украины, а происходящее там является трагедией и тяжелой болью. Поэтому Москва искренне заинтересована в том, чтобы положить конец кризису», — передает слова Путина корреспондент URA.RU.

Путин уже покинул Аляску, где провел успешные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер высоко оценил саммит в Анкоридже.

