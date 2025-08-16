Песков объяснил, почему Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы после саммита

Песков: Путин и Трамп не отвечали на вопросы, поскольку озвучили все необходимое
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что встреча прошла хорошо
Песков заявил, что встреча прошла хорошо Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам двусторонней встречи выступили с итоговыми заявлениями без традиционной сессии вопросов и ответов для журналистов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, формат общения с прессой был изменен из-за того, что лидеры обеих стран уже озвучили все ключевые итоги переговоров.

«Были сделаны исчерпывающие заявления», — пояснил Песков в ответ на вопрос о причинах отказа от привычной пресс-конференции. Он подчеркнул, что президенты подробно изложили свою позицию и основные выводы по итогам переговоров, что сделало дальнейшее комментирование и возможность задавать вопросы избыточными.

По словам представителя Кремля, встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере. Песков отметил, что главы государств выразили обоюдную заинтересованность в развитии диалога, а сам разговор стал значительным шагом на пути к поиску решений по актуальным вопросам международной повестки. Он добавил, что достигнутые договоренности дают основания рассчитывать на продолжение совместной работы России и США по вопросам урегулирования ключевых разногласий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам двусторонней встречи выступили с итоговыми заявлениями без традиционной сессии вопросов и ответов для журналистов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, формат общения с прессой был изменен из-за того, что лидеры обеих стран уже озвучили все ключевые итоги переговоров. «Были сделаны исчерпывающие заявления», — пояснил Песков в ответ на вопрос о причинах отказа от привычной пресс-конференции. Он подчеркнул, что президенты подробно изложили свою позицию и основные выводы по итогам переговоров, что сделало дальнейшее комментирование и возможность задавать вопросы избыточными. По словам представителя Кремля, встреча прошла в конструктивной и позитивной атмосфере. Песков отметил, что главы государств выразили обоюдную заинтересованность в развитии диалога, а сам разговор стал значительным шагом на пути к поиску решений по актуальным вопросам международной повестки. Он добавил, что достигнутые договоренности дают основания рассчитывать на продолжение совместной работы России и США по вопросам урегулирования ключевых разногласий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...