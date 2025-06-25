Сенатор и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался отправлять участников КВН на СВО. Об этом сенатор написал в своем telegram-канале.
«Эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — написал Рогозин. Он сообщил, что не намерен добиваться отправки участников КВН на СВО.
Напомним, команда «Негоден», выступавшая в 1/4 финала Высшей Лиги, позволила себе ироничное замечание в сторону Рогозина. В ответ на шутку Рогозин опубликовал в своем telegram-канале резкое сообщение. Он назвал автора номера «бесталанным чмом» и пригрозил отправить юмористов на специальную военную операцию (СВО).
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