Рогозин передумал отправлять шутников из КВН на СВО

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Рогозин сообщил, что не намерен добиваться отправки участников КВН на СВО
Рогозин сообщил, что не намерен добиваться отправки участников КВН на СВО Фото:

Сенатор и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался отправлять участников КВН на СВО. Об этом сенатор написал в своем telegram-канале.

«Эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — написал Рогозин. Он сообщил, что не намерен добиваться отправки участников КВН на СВО.

Напомним, команда «Негоден», выступавшая в 1/4 финала Высшей Лиги, позволила себе ироничное замечание в сторону Рогозина. В ответ на шутку Рогозин опубликовал в своем telegram-канале резкое сообщение. Он назвал автора номера «бесталанным чмом» и пригрозил отправить юмористов на специальную военную операцию (СВО).

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Сенатор и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался отправлять участников КВН на СВО. Об этом сенатор написал в своем telegram-канале. «Эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — написал Рогозин. Он сообщил, что не намерен добиваться отправки участников КВН на СВО. Напомним, команда «Негоден», выступавшая в 1/4 финала Высшей Лиги, позволила себе ироничное замечание в сторону Рогозина. В ответ на шутку Рогозин опубликовал в своем telegram-канале резкое сообщение. Он назвал автора номера «бесталанным чмом» и пригрозил отправить юмористов на специальную военную операцию (СВО).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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