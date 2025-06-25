На «Ночь музыки» в Екатеринбурге закроют улицы, запретят СИМ и продажу алкоголя

В Екатеринбурге 27 июня пройдет крупнейший музыкальный фестиваль «Ночь музыки», на время которого в городе введут ряд ограничений. Они коснутся самокатчиков, автомобилистов и продажи алкоголя. Постановление об этом подписал вице-мэр Игорь Сутягин, рассказали в пресс-службе администрации.
Согласно документу, в случае большого скопления людей силовики закроют движение для всего транспорта на улице Бориса Ельцина (от проспекта Ленина до Челюскинцев), на проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до 8 Марта и от Красноармейской до Мамина-Сибиряка). Дорогу могут перекрыть ближе к вечеру.
Помимо этого, власти выступили с требованиями к владельцам кикшеринга запретить аренду электросамокатов в границах улиц Челюскинцев — Маршала Жукова — Хохрякова — Малышева — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Николая Никонова. Ограничения хотят ввести с 20:00 27 июня по 02:00 28-го числа.
Вместе с этим на 11-ти участках в зоне главных сцен музыкального фестиваля запретят продажу алкоголя. Речь идет о площадках:
- "Екатеринбург Арена";
- парк Маяковского;
- "УГМК-Арена";
- «Урал Опера Балет»;
- Исторический сквер (Плотинка);
- окружной Дом офицеров;
- площадь у театра драмы;
- Дворец культуры железнодорожников;
- дом Севастьянова;
- киноконцертный театр "Космос";
- Харитоновский парк.
Ограничения возле Харитоновского парка введут с 12:00 до 23:00, около Театра драмы — с 14:30. Запреты рядом с другими площадками будут действовать с 16:00.
Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге ежегодно собирает известных российских исполнителей и коллективы. В этом году, помимо Сергея Бобунца, на разных площадках выступят рэп-исполнитель SQWOZ BAB, группы Bad Balance, «АК-47», а также Максим Свобода и Billy»s Band. О том, где искать главных хедлайнеров ивента — в отдельном материале URA.RU.
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