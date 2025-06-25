На «Ночь музыки» в Екатеринбурге закроют улицы, запретят СИМ и продажу алкоголя

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Фестиваль традиционно завершится акцией «Светает» на рассвете
Фестиваль традиционно завершится акцией «Светает» на рассвете Фото:
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Ural Music Night

В Екатеринбурге 27 июня пройдет крупнейший музыкальный фестиваль «Ночь музыки», на время которого в городе введут ряд ограничений. Они коснутся самокатчиков, автомобилистов и продажи алкоголя. Постановление об этом подписал вице-мэр Игорь Сутягин, рассказали в пресс-службе администрации.

Согласно документу, в случае большого скопления людей силовики закроют движение для всего транспорта на улице Бориса Ельцина (от проспекта Ленина до Челюскинцев), на проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до 8 Марта и от Красноармейской до Мамина-Сибиряка). Дорогу могут перекрыть ближе к вечеру.

Помимо этого, власти выступили с требованиями к владельцам кикшеринга запретить аренду электросамокатов в границах улиц Челюскинцев — Маршала Жукова — Хохрякова — Малышева — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Николая Никонова. Ограничения хотят ввести с 20:00 27 июня по 02:00 28-го числа.

Вместе с этим на 11-ти участках в зоне главных сцен музыкального фестиваля запретят продажу алкоголя. Речь идет о площадках:

  • "Екатеринбург Арена";
  • парк Маяковского;
  • "УГМК-Арена";
  • «Урал Опера Балет»;
  • Исторический сквер (Плотинка);
  • окружной Дом офицеров;
  • площадь у театра драмы;
  • Дворец культуры железнодорожников;
  • дом Севастьянова;
  • киноконцертный театр "Космос";
  • Харитоновский парк.

Ограничения возле Харитоновского парка введут с 12:00 до 23:00, около Театра драмы — с 14:30. Запреты рядом с другими площадками будут действовать с 16:00.

Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге ежегодно собирает известных российских исполнителей и коллективы. В этом году, помимо Сергея Бобунца, на разных площадках выступят рэп-исполнитель SQWOZ BAB, группы Bad Balance, «АК-47», а также Максим Свобода и Billy»s Band. О том, где искать главных хедлайнеров ивента — в отдельном материале URA.RU.

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В Екатеринбурге 27 июня пройдет крупнейший музыкальный фестиваль «Ночь музыки», на время которого в городе введут ряд ограничений. Они коснутся самокатчиков, автомобилистов и продажи алкоголя. Постановление об этом подписал вице-мэр Игорь Сутягин, рассказали в пресс-службе администрации. Согласно документу, в случае большого скопления людей силовики закроют движение для всего транспорта на улице Бориса Ельцина (от проспекта Ленина до Челюскинцев), на проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до 8 Марта и от Красноармейской до Мамина-Сибиряка). Дорогу могут перекрыть ближе к вечеру. Помимо этого, власти выступили с требованиями к владельцам кикшеринга запретить аренду электросамокатов в границах улиц Челюскинцев — Маршала Жукова — Хохрякова — Малышева — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Николая Никонова. Ограничения хотят ввести с 20:00 27 июня по 02:00 28-го числа. Вместе с этим на 11-ти участках в зоне главных сцен музыкального фестиваля запретят продажу алкоголя. Речь идет о площадках: Ограничения возле Харитоновского парка введут с 12:00 до 23:00, около Театра драмы — с 14:30. Запреты рядом с другими площадками будут действовать с 16:00. Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге ежегодно собирает известных российских исполнителей и коллективы. В этом году, помимо Сергея Бобунца, на разных площадках выступят рэп-исполнитель SQWOZ BAB, группы Bad Balance, «АК-47», а также Максим Свобода и Billy»s Band. О том, где искать главных хедлайнеров ивента — в отдельном материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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