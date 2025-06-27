В Японии впервые за три года приведен в исполнение смертный приговор: казнен убийца и расчленитель

В Японии казнили убийцу девяти подростков и юношей
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Смертный приговор Такахиро Сираиси был вынесен в 2021 году
Смертный приговор Такахиро Сираиси был вынесен в 2021 году Фото:

В Японии был исполнен смертный приговор в отношении 34-летнего Такахиро Сираиси. Это первое исполнение смертной казни в стране с 2022 года, а также первый случай подписание приказа нынешним министром юстиции в кабинете премьер-министра Сигэру Исибы. Об этом сообщает Kyodo News.

«Мужчина, осужденный за серийное убийство девяти человек в 2017 году в Заме, префектура Канагава, был казнен, сообщил в пятницу источник, знакомый с этим вопросом», — пишет Kyodo News. Такахиро Сираиси был признан виновным в убийстве девяти человек, которых он заманивал к себе через социальные сети. Молодые люди и подростки, склонные к суициду, становились его жертвами.

Преступления Сираиси совершил в своей квартире в городе Дзама, префектура Канагава, что недалеко от Токио. Обнаружению преступника способствовал брат одной из пропавших жертв, который, используя пароли своей сестры, нашел ее переписку с Сираиси.

При обыске его жилища были найдены части тел убитых, что позволило полиции идентифицировать всех жертв. В декабре 2020 года Такахиро Сираиси был приговорен к смертной казни. Суд подтвердил его вменяемость и полную ответственность за совершенные преступления.

В Японии исполнение смертных приговоров осуществляется путем повешения. Согласно статистике, с момента окончания Второй мировой войны в стране были казнены 105 преступников.

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В Японии был исполнен смертный приговор в отношении 34-летнего Такахиро Сираиси. Это первое исполнение смертной казни в стране с 2022 года, а также первый случай подписание приказа нынешним министром юстиции в кабинете премьер-министра Сигэру Исибы. Об этом сообщает Kyodo News. «Мужчина, осужденный за серийное убийство девяти человек в 2017 году в Заме, префектура Канагава, был казнен, сообщил в пятницу источник, знакомый с этим вопросом», — пишет Kyodo News. Такахиро Сираиси был признан виновным в убийстве девяти человек, которых он заманивал к себе через социальные сети. Молодые люди и подростки, склонные к суициду, становились его жертвами. Преступления Сираиси совершил в своей квартире в городе Дзама, префектура Канагава, что недалеко от Токио. Обнаружению преступника способствовал брат одной из пропавших жертв, который, используя пароли своей сестры, нашел ее переписку с Сираиси. При обыске его жилища были найдены части тел убитых, что позволило полиции идентифицировать всех жертв. В декабре 2020 года Такахиро Сираиси был приговорен к смертной казни. Суд подтвердил его вменяемость и полную ответственность за совершенные преступления. В Японии исполнение смертных приговоров осуществляется путем повешения. Согласно статистике, с момента окончания Второй мировой войны в стране были казнены 105 преступников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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