SHOT: самолет разбился в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Самолет легкомоторного типа разбился в Подмосковье. По предварительным данным погибло четыре человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Как уточняет паблик, крушение произошло вблизи деревни Паново неподалёку от Коломны. При падении самолет загорелся.
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