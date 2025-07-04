Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией перенесли

Лавров: перелеты между РФ и Саудовской Аравией запланированы на октябрь
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Перелеты между Москвой и Эр-Риядом перенесены на октябрь, уточнил Лавров
Перелеты между Москвой и Эр-Риядом перенесены на октябрь, уточнил Лавров Фото:

Открытие прямых авиасообщений между Россией и Саудовской Аравии перенесли. Если изначально планировалось, что перелеты будут доступны с 1 августа, то теперь открытие рейсов намечено на 1 октября.

«Открытие прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией намечено на октябрь» — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. 

Ранее Росавиация предоставила саудовскому авиаперевозчику Flynas разрешение на выполнение регулярных пассажирских рейсов между столицами Саудовской Аравии и России с 1 августа. Перелеты запланированы по маршруту Эр-Рияд — Москва. 

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Открытие прямых авиасообщений между Россией и Саудовской Аравии перенесли. Если изначально планировалось, что перелеты будут доступны с 1 августа, то теперь открытие рейсов намечено на 1 октября. «Открытие прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией намечено на октябрь» — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.  Ранее Росавиация предоставила саудовскому авиаперевозчику Flynas разрешение на выполнение регулярных пассажирских рейсов между столицами Саудовской Аравии и России с 1 августа. Перелеты запланированы по маршруту Эр-Рияд — Москва. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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