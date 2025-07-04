Открытие прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией перенесли

Открытие прямых авиасообщений между Россией и Саудовской Аравии перенесли. Если изначально планировалось, что перелеты будут доступны с 1 августа, то теперь открытие рейсов намечено на 1 октября.
«Открытие прямого авиасообщения между РФ и Саудовской Аравией намечено на октябрь» — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.
Ранее Росавиация предоставила саудовскому авиаперевозчику Flynas разрешение на выполнение регулярных пассажирских рейсов между столицами Саудовской Аравии и России с 1 августа. Перелеты запланированы по маршруту Эр-Рияд — Москва.
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