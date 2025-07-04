С 1 августа открываются регулярные рейсы из Москвы в Саудовскую Аравию

Росавиация выдала разрешение на полеты в Эр-Рияд авиакомпании Flynas
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Росавиация продолжает работу по расширению карты полетов в Россию и из нее
Росавиация продолжает работу по расширению карты полетов в Россию и из нее Фото:

Росавиация выдала разрешение саудовской авиакомпании Flynas на выполнение регулярных рейсов между Эр-Риядом и Москвой. Рейсы начнутся с 1 августа и будут осуществляться в аэропорт Внуково, сообщает ведомство.

"Росавиация выдала разрешение авиакомпании Flynas из Саудовской Аравии на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд – Москва (Внуково)", — сообщает Росавиация в telegram-канале. Согласно предоставленной информации, Flynas будет осуществлять полеты по этому направлению четыре раза в неделю на самолетах Airbus A320/330 до конца весенне-летней навигации 25 октября.

До этого момента между Россией и Саудовской Аравией существовали только чартерные рейсы в Медину и Джидду, большей частью связанные с хаджем – мусульманским паломничеством в Мекку. Вдобавок, Росавиация сообщила, что с 14 октября начнутся регулярные рейсы авиакомпании Saudia из Эр-Рияда в московский аэропорт Шереметьево, которые будут выполняться пять раз в неделю.

Ранее регулярное авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока активно развивалось: только за 19 июня между Россией и ОАЭ было выполнено 38 рейсов, которыми воспользовались более 4,5 тысячи пассажиров. Теперь подобная практика расширяется и на Саудовскую Аравию, что свидетельствует о росте транспортной доступности и интереса к сотрудничеству между странами региона.

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Росавиация выдала разрешение саудовской авиакомпании Flynas на выполнение регулярных рейсов между Эр-Риядом и Москвой. Рейсы начнутся с 1 августа и будут осуществляться в аэропорт Внуково, сообщает ведомство. "Росавиация выдала разрешение авиакомпании Flynas из Саудовской Аравии на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд – Москва (Внуково)", — сообщает Росавиация в telegram-канале. Согласно предоставленной информации, Flynas будет осуществлять полеты по этому направлению четыре раза в неделю на самолетах Airbus A320/330 до конца весенне-летней навигации 25 октября. До этого момента между Россией и Саудовской Аравией существовали только чартерные рейсы в Медину и Джидду, большей частью связанные с хаджем – мусульманским паломничеством в Мекку. Вдобавок, Росавиация сообщила, что с 14 октября начнутся регулярные рейсы авиакомпании Saudia из Эр-Рияда в московский аэропорт Шереметьево, которые будут выполняться пять раз в неделю. Ранее регулярное авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока активно развивалось: только за 19 июня между Россией и ОАЭ было выполнено 38 рейсов, которыми воспользовались более 4,5 тысячи пассажиров. Теперь подобная практика расширяется и на Саудовскую Аравию, что свидетельствует о росте транспортной доступности и интереса к сотрудничеству между странами региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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