Новейшая лазерная установка РФ LazerBuzz за секунду уничтожила беспилотник

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Российское лазерное оружие успешно прошло полевые испытания
Российское лазерное оружие успешно прошло полевые испытания Фото:
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Лазерная установка проекта «Посох» уничтожила FPV-дрон за одну секунду. Это произошло во время полевых испытаний, сообщил представитель компании-разработчика LazerBuzz.

«Демонстрация работы лазерной установки проекта „Посох“ проводилась на дистанции 500 метров. В ходе тестирования мы продемонстрировали поражение статического макета типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров. Это заняло около 1 секунды прямого воздействия», — сообщил представитель LazerBuzz. Его слова приводит ТАСС. 

По данным компании, для вывода из строя двигателя аналогичного беспилотника потребуется около 0,2 секунды воздействия. Испытанная версия комплекса оснащена лазером мощностью 3 кВт и системой автоматического наведения на цель. В то же время у LazerBuzz уже есть более мощная модификация установки — на 80 кВт, предназначенная для охраны промышленных объектов и ключевых узлов инфраструктуры.

Ранее разработчик отмечал, что к концу лета российское лазерное оружие должно пройти испытание в зоне СВО. Оно создавалось специально, чтобы уничтожать беспилотники противника, а также защите тыловых объектов на фронте. 

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Лазерная установка проекта «Посох» уничтожила FPV-дрон за одну секунду. Это произошло во время полевых испытаний, сообщил представитель компании-разработчика LazerBuzz. «Демонстрация работы лазерной установки проекта „Посох“ проводилась на дистанции 500 метров. В ходе тестирования мы продемонстрировали поражение статического макета типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров. Это заняло около 1 секунды прямого воздействия», — сообщил представитель LazerBuzz. Его слова приводит ТАСС.  По данным компании, для вывода из строя двигателя аналогичного беспилотника потребуется около 0,2 секунды воздействия. Испытанная версия комплекса оснащена лазером мощностью 3 кВт и системой автоматического наведения на цель. В то же время у LazerBuzz уже есть более мощная модификация установки — на 80 кВт, предназначенная для охраны промышленных объектов и ключевых узлов инфраструктуры. Ранее разработчик отмечал, что к концу лета российское лазерное оружие должно пройти испытание в зоне СВО. Оно создавалось специально, чтобы уничтожать беспилотники противника, а также защите тыловых объектов на фронте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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