В зоне СВО планируют испытать лазерную систему проекта «Посох»

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Новая лазерная система России (на фото - ее прототип) способна сжигать дроны противника
Новая лазерная система России (на фото - ее прототип) способна сжигать дроны противника Фото:

Российская лазерная система противодействия беспилотникам, входящая в проект «Посох», пройдет испытания в зоне спецоперации до конца лета 2025 года. Об этом сообщил представитель предприятия-разработчика. 

«До конца лета этого года мы должны выйти на этап боевой апробации лазерной системы противодействия БПЛА в зоне СВО», — заявил источник в разговоре с ТАСС. Так, в июне этого года лазерный комплекс специалисты успешно опробовали в действии на полигоне в Херсонской области.

В ходе испытаний были задействованы малогабаритные установки, способные уничтожать БПЛА на расстоянии 500-700 метров. Результаты статических испытаний подтвердили, что система эффективно поражает как боевые части, так и FPV-дроны — последние полностью выгорают. При этом она наносит повреждения двигателям и аккумуляторам аппаратов, после чего они теряют управление и падают.

Как отметили в организации-разработчике, ключевая задача проекта «Посох» заключается в защите тыловых объектов на фронте от атак дронов ВСУ. Для поражения целей система использует сфокусированное излучение иттербиевого лазера, оказывающее физическое воздействие на БПЛА. 

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Российская лазерная система противодействия беспилотникам, входящая в проект «Посох», пройдет испытания в зоне спецоперации до конца лета 2025 года. Об этом сообщил представитель предприятия-разработчика.  «До конца лета этого года мы должны выйти на этап боевой апробации лазерной системы противодействия БПЛА в зоне СВО», — заявил источник в разговоре с ТАСС. Так, в июне этого года лазерный комплекс специалисты успешно опробовали в действии на полигоне в Херсонской области. В ходе испытаний были задействованы малогабаритные установки, способные уничтожать БПЛА на расстоянии 500-700 метров. Результаты статических испытаний подтвердили, что система эффективно поражает как боевые части, так и FPV-дроны — последние полностью выгорают. При этом она наносит повреждения двигателям и аккумуляторам аппаратов, после чего они теряют управление и падают. Как отметили в организации-разработчике, ключевая задача проекта «Посох» заключается в защите тыловых объектов на фронте от атак дронов ВСУ. Для поражения целей система использует сфокусированное излучение иттербиевого лазера, оказывающее физическое воздействие на БПЛА. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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