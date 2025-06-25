В зоне СВО планируют испытать лазерную систему проекта «Посох»

Российская лазерная система противодействия беспилотникам, входящая в проект «Посох», пройдет испытания в зоне спецоперации до конца лета 2025 года. Об этом сообщил представитель предприятия-разработчика.
«До конца лета этого года мы должны выйти на этап боевой апробации лазерной системы противодействия БПЛА в зоне СВО», — заявил источник в разговоре с ТАСС. Так, в июне этого года лазерный комплекс специалисты успешно опробовали в действии на полигоне в Херсонской области.
В ходе испытаний были задействованы малогабаритные установки, способные уничтожать БПЛА на расстоянии 500-700 метров. Результаты статических испытаний подтвердили, что система эффективно поражает как боевые части, так и FPV-дроны — последние полностью выгорают. При этом она наносит повреждения двигателям и аккумуляторам аппаратов, после чего они теряют управление и падают.
Как отметили в организации-разработчике, ключевая задача проекта «Посох» заключается в защите тыловых объектов на фронте от атак дронов ВСУ. Для поражения целей система использует сфокусированное излучение иттербиевого лазера, оказывающее физическое воздействие на БПЛА.
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