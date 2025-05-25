Правоохранительные органы РФ дадут соответствующую оценку поступку грузинского музыканта Эрекле Гецадзе, который во время музыкального фестиваля в Тбилиси публично осквернил российский флаг. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«С утра — шквал звонков с просьбой прокомментировать выходку неизвестного антигероя, учудившего в Тбилиси некий перформанс с российским триколором. Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку», — заявила Захарова. Произошедшее она прокомментировала в своем telegram-канале.
В своем сообщении дипломат также дала личную оценку произошедшему. «Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения».
Мария Захарова напомнила о вкладе грузинского народа в российскую историю, отметив, что потомки царицы Тамары, представители рода Церетели и князь Багратион ассоциируют себя с российским триколором с исконной честью и гордостью. Она подчеркнула, что именно грузин Мелитон Кантария водрузил советский флаг над Рейхстагом вместе с Михаилом Егоровым.
Ранее стало известно, что певец Эрекле Гецадзе во время концерта на фестивале Tbilisi Open Air бросил российский флаг на сцену, затолкал его в пакет и имитировал мочеиспускание. Видео инцидента появилось в социальных сетях и было опубликовано самим Гецадзе.
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