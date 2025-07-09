09 июля 2025

Член азербайджанского клана остался под стражей по делу ОПГ в Екатеринбурге

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
11 июля облсуд рассмотрит еще ряд апелляционных жалоб Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Свердловский облсуд оставил под стражей уроженца Азербайджана Аяза Сафарова, которого обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

Жалобу на арест подал адвокат Сафарова. В СИЗО его отправили 29 июня. Апелляцию второго фигуранта рассмотреть не удалось — из-за ошибок в материалах.

Утром 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания уроженцев Азербайджана. После этого пятерых братьев Сафаровых, Гянджиева, Лалаева и Абасова арестовали. Их подозревают в убийстве торговца Пашаева в 2001-м, покушении на Фехруза в 2010-м и расправе над их товарищем в 2011 году. По данным СК России, один из фигурантов дал признательные показания и обличил группу.

Но аресты вылились в международный скандал. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, а позже были арестованы граждане России. Их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и других преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.

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Свердловский облсуд оставил под стражей уроженца Азербайджана Аяза Сафарова, которого обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. Жалобу на арест подал адвокат Сафарова. В СИЗО его отправили 29 июня. Апелляцию второго фигуранта рассмотреть не удалось — из-за ошибок в материалах. Утром 27 июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания уроженцев Азербайджана. После этого пятерых братьев Сафаровых, Гянджиева, Лалаева и Абасова арестовали. Их подозревают в убийстве торговца Пашаева в 2001-м, покушении на Фехруза в 2010-м и расправе над их товарищем в 2011 году. По данным СК России, один из фигурантов дал признательные показания и обличил группу. Но аресты вылились в международный скандал. МИД Азербайджана попросил РФ провести тщательное расследование. В стране отменились концерты российских звезд, а позже были арестованы граждане России. Их обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности и других преступлениях. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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