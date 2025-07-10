«Сима-ленд» и митрополит Евгений сделали доброе дело в Среднеуральском монастыре. Фото, видео

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Митрополит Евгений поучаствовать в преображении территории монастыря
Митрополит Евгений поучаствовать в преображении территории монастыря Фото:

Компания «Сима-ленд» сделала доброе дело — провела уборку на территории Среднеуральского женского монастыря, расположенного вблизи Екатеринбурга. Перед началом мероприятия сотрудники компании и волонтеры поучаствовали в молебне, который провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Затем Владыка лично присоединился к работам по благоустройству.

В мероприятии приняли участие Фонд святой Екатерины, 200 сотрудников компании, митрополит, монахини монастыря, а также добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Совместными усилиями участники скосили траву, очистили тропинки, привели в порядок детскую площадку и лестницы храмов.

«Прибираясь на территории монастыря, на самом деле, вы прибираетесь в своем сердце», — отметил Кульберг. По завершении субботника для всех участников организовали совместный завтрак на свежем воздухе.

Традиционные субботники «Сима-ленд» проводит по всему Екатеринбургу и в его окрестностях. Так, сотрудники помогали приводить в порядок парк имени 50-летия Советской власти, территорию парка Лесоводов России, пляж «Уктус» на Химмаше, приют для животных в Горном Щите и территорию детского сада №424.

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Компания «Сима-ленд» сделала доброе дело — провела уборку на территории Среднеуральского женского монастыря, расположенного вблизи Екатеринбурга. Перед началом мероприятия сотрудники компании и волонтеры поучаствовали в молебне, который провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Затем Владыка лично присоединился к работам по благоустройству. В мероприятии приняли участие Фонд святой Екатерины, 200 сотрудников компании, митрополит, монахини монастыря, а также добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Совместными усилиями участники скосили траву, очистили тропинки, привели в порядок детскую площадку и лестницы храмов. «Прибираясь на территории монастыря, на самом деле, вы прибираетесь в своем сердце», — отметил Кульберг. По завершении субботника для всех участников организовали совместный завтрак на свежем воздухе. Традиционные субботники «Сима-ленд» проводит по всему Екатеринбургу и в его окрестностях. Так, сотрудники помогали приводить в порядок парк имени 50-летия Советской власти, территорию парка Лесоводов России, пляж «Уктус» на Химмаше, приют для животных в Горном Щите и территорию детского сада №424.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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