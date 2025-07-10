Компания «Сима-ленд» сделала доброе дело — провела уборку на территории Среднеуральского женского монастыря, расположенного вблизи Екатеринбурга. Перед началом мероприятия сотрудники компании и волонтеры поучаствовали в молебне, который провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Затем Владыка лично присоединился к работам по благоустройству.
В мероприятии приняли участие Фонд святой Екатерины, 200 сотрудников компании, митрополит, монахини монастыря, а также добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Совместными усилиями участники скосили траву, очистили тропинки, привели в порядок детскую площадку и лестницы храмов.
«Прибираясь на территории монастыря, на самом деле, вы прибираетесь в своем сердце», — отметил Кульберг. По завершении субботника для всех участников организовали совместный завтрак на свежем воздухе.
Традиционные субботники «Сима-ленд» проводит по всему Екатеринбургу и в его окрестностях. Так, сотрудники помогали приводить в порядок парк имени 50-летия Советской власти, территорию парка Лесоводов России, пляж «Уктус» на Химмаше, приют для животных в Горном Щите и территорию детского сада №424.
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