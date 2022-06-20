Сотрудники «Сима-ленда» за день прибрали территорию лесопарка Фото: представитель «Сима-ленда»

Волонтеры компании «Сима-ленд» в течение одного дня преобразили территорию лесопарка имени Лесоводов России. В субботнике приняли участие около 800 сотрудников компании. Об этом URA.RU рассказал представитель организации.

«Буквально за один день нашей команде удалось охватить территорию масштабной площадки, которую давно нужно было преобразить. Мы не остановимся на достигнутом, и будем продолжать улучшать качество жизни горожан», — заявили URA.RU организаторы уборок.

В ходе работ волонтеры вывезли с территории парка 350 мешков мусора. Также сотрудники «Сима-ленда» очистили пруд и покрасили лавочки и беседки на территории парка. Помимо этого, были установлены фото-скамейки и волейбольная площадка.

Это не первый субботник, который проводит «Сима-ленд». В прошлом году сотрудники компании вывезли 870 мешков по 240 литров, наполненных травой, мусором и ветками. Также они обустроили удобную зону отдыха. Ранее URA.RU писало, что волонтеры устроили субботник на пляже Уктус на Химмаше, в приюте для животных в Горном Щите и на территории детского сада №424.

Волонтеры собрали 350 мешков мусора Фото: представитель «Сима-ленда»

В уборке участвовало 800 сотрудников компании Фото: представитель «Сима-ленда»

Волонтеров не смутили плохие погодные условия Фото: представитель «Сима-ленда»

Фото: представитель «Сима-ленда»