Перебои с интернетом парализовали продажу лекарств в аптеках Екатеринбурга

В аптеках Екатеринбурга система маркировки лекарств блокирует их продажу из-за перебоев с интернетом, вызванных отключением сети из-за угрозы БПЛА. Участники фармчатов зафиксировали аналогичные проблемы в Волгограде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре и Нижнем Новгороде.
«Это настоящая беда, так как невозможно оказывать населению лекарственную помощь. В больших населенных пунктах в основном есть возможность подключиться к проводному интернету, хотя не везде. Вся проблема в отдаленных местностях, где и аптека одна, и проводного интернета нет и не ожидается», — рассказала «Фармвестнику» председатель Новгородской профессиональной ассоциации фармацевтических работников Ольга Хруцкая.
По данным издания, под угрозой оказалась продажа всех маркированных препаратов, поскольку по постановлению правительства №257 от 3 марта 2025 года реализация таких лекарств разрешена только после обязательной онлайн-проверки на кассе. В случае отсутствия стабильного интернет-соединения аптеки не могут провести операцию.
Ранее в нескольких российских регионах ввели ограничения на работу мобильной связи, чтобы защититься от возможных атак беспилотников. C 11 июня на сбои в работе интернета жаловались свердловчане. Однако мобильные операторы пояснили URA.RU, что проблемы возникли по независящим от них причинам. Позже региональная антитеррористическая комиссия заявила, что ограничений в работе средств мобильной связи не отмечается.
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