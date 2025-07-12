Россиянка с детьми целых две недели пряталась от мира в индийской пещере

В южном индийском штате Керала сотрудники полиции обнаружили 40-летнюю гражданку России, скрывавшуюся с двумя малолетними детьми в труднодоступной пещере. Об этом сообщило агентство PTI.
«Духовно настроенная русская женщина и ее двое маленьких детей были спасены из отдаленной пещеры, расположенной в безмятежных, но опасных холмах Раматиртха в талук Кумта в округе Уттара-Каннада, сообщил в субботу сотрудник полиции», — сообщило агентство PTI. Личность россиянки установили, ей оказалась Нина Кутина. Она вместе с шестилетним и четырехлетним детьми провела две недели в полной изоляции от общества. Семью нашли в ходе патрулирования, организованного после схода оползня в местных лесах.
Установлено, что Кутина, прибывшая в Индию несколько лет назад по деловой визе, отправилась из Гоа в Гокарну — известный духовный центр на побережье, славящийся своими религиозными и медитативными традициями. Проникшись интересом к индуизму и индийским духовным практикам, женщина решила поселиться с детьми на покрытых лесом холмах.
Семья обустроила быт в природной пещере, превратив ее в импровизированное духовное убежище. Внутри Кутина установила идола Рудры — одного из проявлений бога Шивы — и проводила дни в молитвах и медитациях. По предварительным данным, основным источником пропитания для женщины и ее детей служили дикие плоды, однако правоохранительные органы продолжают выяснять, каким образом семья обеспечивала себя пищей и водой на протяжении всего времени пребывания в лесу.
В ходе проверки выяснилось, что срок действия визы Кутиной истек еще в 2017 году. Семье предоставили временное жилье. В ближайшее время их планируют направить в Бангалор для последующей депортации из страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.