ВСУ начали заворачивать мины «Лепесток» в пакеты и ткань

Украинские военные начали использовать новый способ маскировки противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, уточнив, что их маскируют под мусор.
«Враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает, в том числе, в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор», — заявил Рогов РИА «Новости». Он уточнил, что для доставки взрывных устройств украинская сторона использует беспилотные летательные аппараты.
ПФМ-1 «Лепесток» — противопехотная фугасная мина, которая срабатывает при наступлении на нее человеком. Она имеет необычную форму и может не вызывать подозрений у людей, не знакомых с данным типом боеприпаса. Мины устанавливаются дистанционно с помощью специальных средств минирования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей производство и применение противопехотных мин. Решение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию. Вышли из конвенции также Польша и Прибалтика.
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