С топ-менеджера бывшего депутата Госдумы Барышева взыскивают 19 млн рублей

С руководителя обанкротившегося фонда «Соцгород» экс-депутат Госдумы Андрея Барышева хотят взыскать более 19 млн рублей. Соответствующее заявление появилось в базе судебных дел.
Заявление о взыскании 19 млн 375 тысяч 831 рубля с Юлии Животко, которая руководила фондом, поступило в арбитражный суд Челябинской области начале июля. Аналогичную сумму конкурсный управляющий требует от выступавшего учредителем организации Руслана Миникаева. Предварительное заседание по делу состоится в конце августа.
«Соцгород» был создан весной 1999 года. Фонд занимался соцпроектами и помогал Андрею Барышеву на выборах в гордуму и ЗСО. Также при поддержке «Соцгорода» Барышев избрался в Госдуму по Челябинскому округу в 2016 году. В 2021 году Барышев не смог переизбраться, рассорившись с «Единой Россией», а также властями Челябинска и области.
Фонд экс-депутата оказался должен минимуществу 11,4 млн рублей и самостоятельно подал заявление о банкротстве. Позже, уже после введения внешнего наблюдения в «Соцгороде», минимущество выставило фонду дополнительный счет на сумму 8,7 млн рублей. Сейчас организацию пытаются вывести из процедуры банкротства, обещая погасить ее долги.
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