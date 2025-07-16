Минцифры высказалось о нашумевшем законе о штрафах за VPN и смену сим-карт

Законопроект о введении штрафов за передачу сим-карт третьим лицам направлен на защиту граждан от кибермошенничества и создание безопасной цифровой среды. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития РФ. Сообщается, что Госдума 17 июля рассмотрит во втором чтении изменения, вносимые в отдельные законы Российской Федерации.
«Предложенные меры направлены исключительно на защиту граждан от кибермошенничества и создание безопасной цифровой среды. Они помогут бороться со злоумышленниками и не затронут добросовестных пользователей», — говорится в сообщении ведомства. В Минцифры отметили, что штрафы позволят снизить вероятность использования чужих номеров мошенниками. В то же время разрешается предоставить номер членам семьи, родственникам или позволить знакомому воспользоваться им для звонка.
Также поправки запрещают умышленный поиск экстремистских материалов из перечня Минюста. В ведомстве подчеркнули, что речь идет именно об умышленных действиях, которые должны быть доказаны правоохранительными органами. Использование VPN-сервисов или соцсетей Instagram и Facebook (признаны экстремистскими, принадлежат Meta, запрещена в РФ) под новые ограничения не подпадает.
Ранее стало известно, что в России могут ввести штрафы за передачу SIM-карты другому человеку и поиск экстремистского контента. В первом случае размер санкций может составить до 50 тысяч рублей для физлиц, до 100 тысяч рублей — для ИП и до 200 тысяч рублей — для юрлиц. Во втором случае размер штрафов может составить от трех до пяти тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Сенатор Артем Шейкин уточнил, что санкции будут касаться только сознательного поиска и распространения экстремистских материалов, обозначенных в реестре Минюста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.