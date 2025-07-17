Сдавшего экс-министра директора омского интерната обвинили во взятках

Директору Марьяновского дома-интерната Омской области, Валерию Башурову, предъявили обвинения в получении взяток и двух эпизодах злоупотребления служебным положением. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Лариса Болдинова.
«Башуров обвиняется в получении взяток и двух эпизодах злоупотребления служебным положением», — рассказала Болдинова ТАСС. У Башурова арестованы две квартиры в Петербурге, автомобиль, дача в Омске, а также шесть млн рублей, обнаруженные в съемной квартире. Общая сумма арестованного имущества составляет почти 33 млн рублей.
Следствие установило, что Башуров получил взятку в размере 3,63 млн рублей от индивидуального предпринимателя за заключение 112 договоров на выполнение работ на сумму 97,5 млн рублей. Помимо этого, директор интерната дважды использовал служебное положение для трудоустройства на работу в учреждение мужчины, который фактически работал у него на даче, а также мужа своей любовницы.
Дело Башурова связано с расследованием против руководителя департамента финансово-экономического обеспечения омского Минтруда Надежды Крапивы, а также с делом экс-министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова. Именно показания Башурова стали основанием для ареста Куприянова. Куприянов был задержан в Омске 6 июня 2024 года и этапирован в Москву. Его обвиняют в получении взятки на сумму 647 тысяч рублей. По решению суда Куприянов заключен под стражу, а на его имущество и денежные средства на общую сумму 26,6 млн рублей наложен арест. Вину бывший министр не признает, дело направлено в суд для рассмотрения.
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