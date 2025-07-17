Зеленский устроил перепалку в Раде с депутатом Гончаренко*

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) из-за вопроса, касающегося демобилизации в стране. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Инцидент произошел, когда Гончаренко поинтересовался у кандидата на пост премьер-министра Юлии Свириденко, когда в стране будет объявлена демобилизация военнослужащих. На этот вопрос ответил лично Владимир Зеленский, заявив: «Солдаты вернутся домой после победы, а ротация станет возможна тогда, когда такие, как вы, будут помогать не только здесь, но и на фронте», — цитирует президента источник.
В ходе обсуждения в зале Верховной рады Гончаренко выкрикнул в адрес Зеленского, что тому «нужно иметь совесть». Позже депутат опубликовал комментарий в своем telegram-канале, отметив, что не согласен с позицией главы государства.
По словам Гончаренко, президент считает, что «все должны воевать до конца», а сам депутат выступает за то, чтобы установить четкие сроки службы, по завершении которых военнослужащий сам сможет принимать решение о дальнейшей службе. Также Гончаренко сообщил, что повторно задал Свириденко вопрос о подаче законопроекта о сроках службы и демобилизации, однако получил ответ, что позиция президента уже была озвучена.
16 апреля Верховная рада уже продлевала военное положение и всеобщую мобилизацию до 6 августа, а на этой неделе Зеленский внес законопроекты о продлении этих режимов еще на три месяца — до 5 ноября. С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. С 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Вопросы о демобилизации и ротации военных власти страны пока не включили в действующее законодательство.
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