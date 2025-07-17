Зеленский устроил перепалку в Раде с депутатом Гончаренко*

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Зеленский заявил, что все украинские военнослужащие должны воевать до конца
Зеленский заявил, что все украинские военнослужащие должны воевать до конца Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) из-за вопроса, касающегося демобилизации в стране. Об этом сообщило украинское издание «Страна». 

Инцидент произошел, когда Гончаренко поинтересовался у кандидата на пост премьер-министра Юлии Свириденко, когда в стране будет объявлена демобилизация военнослужащих. На этот вопрос ответил лично Владимир Зеленский, заявив: «Солдаты вернутся домой после победы, а ротация станет возможна тогда, когда такие, как вы, будут помогать не только здесь, но и на фронте», — цитирует президента источник.

В ходе обсуждения в зале Верховной рады Гончаренко выкрикнул в адрес Зеленского, что тому «нужно иметь совесть». Позже депутат опубликовал комментарий в своем telegram-канале, отметив, что не согласен с позицией главы государства.

По словам Гончаренко, президент считает, что «все должны воевать до конца», а сам депутат выступает за то, чтобы установить четкие сроки службы, по завершении которых военнослужащий сам сможет принимать решение о дальнейшей службе. Также Гончаренко сообщил, что повторно задал Свириденко вопрос о подаче законопроекта о сроках службы и демобилизации, однако получил ответ, что позиция президента уже была озвучена.

16 апреля Верховная рада уже продлевала военное положение и всеобщую мобилизацию до 6 августа, а на этой неделе  Зеленский внес законопроекты о продлении этих режимов еще на три месяца — до 5 ноября. С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. С 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Вопросы о демобилизации и ротации военных власти страны пока не включили в действующее законодательство.

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Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) из-за вопроса, касающегося демобилизации в стране. Об этом сообщило украинское издание «Страна».  Инцидент произошел, когда Гончаренко поинтересовался у кандидата на пост премьер-министра Юлии Свириденко, когда в стране будет объявлена демобилизация военнослужащих. На этот вопрос ответил лично Владимир Зеленский, заявив: «Солдаты вернутся домой после победы, а ротация станет возможна тогда, когда такие, как вы, будут помогать не только здесь, но и на фронте», — цитирует президента источник. В ходе обсуждения в зале Верховной рады Гончаренко выкрикнул в адрес Зеленского, что тому «нужно иметь совесть». Позже депутат опубликовал комментарий в своем telegram-канале, отметив, что не согласен с позицией главы государства. По словам Гончаренко, президент считает, что «все должны воевать до конца», а сам депутат выступает за то, чтобы установить четкие сроки службы, по завершении которых военнослужащий сам сможет принимать решение о дальнейшей службе. Также Гончаренко сообщил, что повторно задал Свириденко вопрос о подаче законопроекта о сроках службы и демобилизации, однако получил ответ, что позиция президента уже была озвучена. 16 апреля Верховная рада уже продлевала военное положение и всеобщую мобилизацию до 6 августа, а на этой неделе  Зеленский внес законопроекты о продлении этих режимов еще на три месяца — до 5 ноября. С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. С 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Вопросы о демобилизации и ротации военных власти страны пока не включили в действующее законодательство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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