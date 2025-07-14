Мобилизацию на Украине продлили до ноября

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Голосование по новым законопроектам состоится уже на текущей неделе
Голосование по новым законопроектам состоится уже на текущей неделе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации до 5 ноября», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Голосование по новым законопроектам состоится уже на текущей неделе.

Военное положение и мобилизация были впервые введены на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Последний раз Верховная рада продлевала эти режимы 16 апреля 2025 года — тогда они были продлены до 6 августа.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации до 5 ноября», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Голосование по новым законопроектам состоится уже на текущей неделе. Военное положение и мобилизация были впервые введены на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Последний раз Верховная рада продлевала эти режимы 16 апреля 2025 года — тогда они были продлены до 6 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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