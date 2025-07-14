Мобилизацию на Украине продлили до ноября

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации до 5 ноября», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Голосование по новым законопроектам состоится уже на текущей неделе.
Военное положение и мобилизация были впервые введены на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Последний раз Верховная рада продлевала эти режимы 16 апреля 2025 года — тогда они были продлены до 6 августа.
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