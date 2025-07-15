Зеленского обвинили в наглом нарушении конституции Украины

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по формированию нового состава правительства, которая включает в себя назначение Юлии Свириденко на пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля, не соответствует положениям конституции страны. Об этом рассказал экс-премьер страны Николай Азаров.
«В Украине военное положение, которое на днях планируют продлить еще на 90 дней. А в этот период прекращать полномочия Кабмина и его главы, по законам Украины, нельзя. <...> Сам он прикрывается военным положением, в связи с которым отменил выборы президента и фактически захватил власть», — сказал Азаров. Его сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Он также отметил, что по конституции Украины кандидатуру нового премьера должно вносить парламентское большинство, а не президент. Азаров добавил, что уход Шмыгаля с должности премьер-министра был ожидаемым событием, а Свириденко заранее постепенно готовили к занятию этого поста.
Ранее Зеленский провел переговоры с первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко, в ходе которых выдвинул ей предложение занять пост главы правительства. В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы исполнения соглашений, заключенных с партнерами из Европы и США, реализацию разнообразных инициатив, направленных на поддержку населения, а также меры по наращиванию национального производства вооружения.
Кроме того, сегодня стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о своей отставке. В своем обращении он выразил благодарности Зеленскому. Отмечается, что кандидатура Шмыгаля рассматривается на пост министра обороны Украины.
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