Продажу квартиры Блиновской за 90 млн требуют признать незаконной

Финансовый управляющий блогера Елены Блиновской Мария Ознобихина требует признать суд недействительной продажу квартиры бизнесвумен за 90 миллионов рублей. Это следует из материалов дела.
Речь идет о квартире площадью 176 квадратных метров в жилом комплексе «Донской Олимп» на улице Серпуховской Вал, которая принадлежит ее детям. Ознобихина требует оспорить договоры купли-продажи, заключенные 28 августа 2018 года и 1 августа 2024 года, указав на нарушения в составе участников сделки. Кроме того, она также просит суд обязать покупателя — Геннадия Пустовалова — вернуть квартиру в конкурсную массу Блиновской, а также восстановить требование Пустовалова к ней на сумму 90 миллионов рублей. Заседание суда назначено на 8 сентября 2025 года.
Ранее telegram-канал Mash сообщал, что у детей Блиновской хотят отобрать московскую квартиру, которую ее отец Олег Останин мог приобрести на деньги блогера и переписать на внуков. Так, в 2020 году Останин заключил договор дарения, по которому внукам досталась доля в квартире на Серпуховском Валу стоимостью около 136 миллионов рублей. Теперь управляющий имуществом подал в суд с просьбой признать этот договор недействительным. Останин также владеет недвижимостью в Москве, Химках и Ярославской области, которые могут быть отобраны, поскольку, по мнению управляющего, они были куплены на средства, полученные с марафонов.
В ноябре 2024 года арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии и штрафу в один миллион рублей, ограничив ее коммерческую деятельность на четыре года. Также суд взыскал арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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