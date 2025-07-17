Продажу квартиры Блиновской за 90 млн требуют признать незаконной

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Финуправляющий Блиновской просит суд признать незаконной продажу квартиры
Финуправляющий Блиновской просит суд признать незаконной продажу квартиры Фото:
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Дело блогера Елены Блиновской

Финансовый управляющий блогера Елены Блиновской Мария Ознобихина требует признать суд недействительной продажу квартиры бизнесвумен за 90 миллионов рублей. Это следует из материалов дела.

Речь идет о квартире площадью 176 квадратных метров в жилом комплексе «Донской Олимп» на улице Серпуховской Вал, которая принадлежит ее детям. Ознобихина требует оспорить договоры купли-продажи, заключенные 28 августа 2018 года и 1 августа 2024 года, указав на нарушения в составе участников сделки. Кроме того, она также просит суд обязать покупателя — Геннадия Пустовалова — вернуть квартиру в конкурсную массу Блиновской, а также восстановить требование Пустовалова к ней на сумму 90 миллионов рублей. Заседание суда назначено на 8 сентября 2025 года.

Ранее telegram-канал Mash сообщал, что у детей Блиновской хотят отобрать московскую квартиру, которую ее отец Олег Останин мог приобрести на деньги блогера и переписать на внуков. Так, в 2020 году Останин заключил договор дарения, по которому внукам досталась доля в квартире на Серпуховском Валу стоимостью около 136 миллионов рублей. Теперь управляющий имуществом подал в суд с просьбой признать этот договор недействительным. Останин также владеет недвижимостью в Москве, Химках и Ярославской области, которые могут быть отобраны, поскольку, по мнению управляющего, они были куплены на средства, полученные с марафонов.

В ноябре 2024 года арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии и штрафу в один миллион рублей, ограничив ее коммерческую деятельность на четыре года. Также суд взыскал арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

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Финансовый управляющий блогера Елены Блиновской Мария Ознобихина требует признать суд недействительной продажу квартиры бизнесвумен за 90 миллионов рублей. Это следует из материалов дела. Речь идет о квартире площадью 176 квадратных метров в жилом комплексе «Донской Олимп» на улице Серпуховской Вал, которая принадлежит ее детям. Ознобихина требует оспорить договоры купли-продажи, заключенные 28 августа 2018 года и 1 августа 2024 года, указав на нарушения в составе участников сделки. Кроме того, она также просит суд обязать покупателя — Геннадия Пустовалова — вернуть квартиру в конкурсную массу Блиновской, а также восстановить требование Пустовалова к ней на сумму 90 миллионов рублей. Заседание суда назначено на 8 сентября 2025 года. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что у детей Блиновской хотят отобрать московскую квартиру, которую ее отец Олег Останин мог приобрести на деньги блогера и переписать на внуков. Так, в 2020 году Останин заключил договор дарения, по которому внукам досталась доля в квартире на Серпуховском Валу стоимостью около 136 миллионов рублей. Теперь управляющий имуществом подал в суд с просьбой признать этот договор недействительным. Останин также владеет недвижимостью в Москве, Химках и Ярославской области, которые могут быть отобраны, поскольку, по мнению управляющего, они были куплены на средства, полученные с марафонов. В ноябре 2024 года арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии и штрафу в один миллион рублей, ограничив ее коммерческую деятельность на четыре года. Также суд взыскал арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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