Путин озвучил минимальный коэффициент рождаемости

Владимир Путин заявил, что минимальный коэффициент рождаемости должен быть 2,1
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Владимир Путин заявил, что коэффициент рождаемости в Удмуртии должен быть 2,1 к 2030 году
Владимир Путин заявил, что коэффициент рождаемости в Удмуртии должен быть 2,1 к 2030 году Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал минимальный коэффициент рождаемости. Он должен составлять 2,1 на одну женщину к 2030 году. Об этом президент заявил во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

«Я понимаю, что непросто и этого добиться, но в принципе хотя бы 2,1 должен быть», — заявил президент по поводу показателя рождаемости к 2030 году. Он ответил на заявление Бречалова по поводу того, что к этому времени коэффициент будет составлять 1,6.

Ранее Александр Бречалов сообщил президенту о том, что коэффициент рождаемости в Удмуртии составляет 1,39. Он отмечал, что показатель чуть выше, чем в ПФО (Приволожском Федеральном округе), но ниже среднего по России.

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Президент РФ Владимир Путин назвал минимальный коэффициент рождаемости. Он должен составлять 2,1 на одну женщину к 2030 году. Об этом президент заявил во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым. «Я понимаю, что непросто и этого добиться, но в принципе хотя бы 2,1 должен быть», — заявил президент по поводу показателя рождаемости к 2030 году. Он ответил на заявление Бречалова по поводу того, что к этому времени коэффициент будет составлять 1,6. Ранее Александр Бречалов сообщил президенту о том, что коэффициент рождаемости в Удмуртии составляет 1,39. Он отмечал, что показатель чуть выше, чем в ПФО (Приволожском Федеральном округе), но ниже среднего по России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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