Якубович рассказал, как хочет уйти из жизни

Телеведущий Леонид Якубович хочет уйти из жизни легко и не причинять окружающим неудобств. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
"Для меня это могло бы стать эпиграфом к концу: "Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить". Вот это единственное, о чем я мечтаю", — рассказал Якубович. Он добавил, что не хочет причинять никому неудобств и предпочел бы, умереть так, «чтобы раз — и все». По его словам, главное — чтобы близкие при этом были здоровы.
Накануне своего 80-летия, которое он отпразднует 31 июля, ведущий отметил, что чувствует себя прекрасно. Он тренируется несколько раз в неделю и продолжает работать.
Ранее стало известно, что Якубович снимется в микросериале режиссера Валерии Гай Германики в жанре боди-хоррор. Съемки продлятся один день. Гай Германика также подчеркнула актерский талант телеведущего и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество, передает "360.ru".
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