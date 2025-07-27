Якубович рассказал, как хочет уйти из жизни

Леонид Якубович: мечтаю уйти из жизни так, «чтобы раз — и все»
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Якубович отпразднует 80-летие 31 июля
Якубович отпразднует 80-летие 31 июля Фото:

Телеведущий Леонид Якубович хочет уйти из жизни легко и не причинять окружающим неудобств. Об этом он сообщил в интервью ТАСС. 

"Для меня это могло бы стать эпиграфом к концу: "Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить". Вот это единственное, о чем я мечтаю", — рассказал Якубович. Он добавил, что не хочет причинять никому неудобств и предпочел бы, умереть так, «чтобы раз — и все». По его словам, главное — чтобы близкие при этом были здоровы.

Накануне своего 80-летия, которое он отпразднует 31 июля, ведущий отметил, что чувствует себя прекрасно. Он тренируется несколько раз в неделю и продолжает работать.

Ранее стало известно, что Якубович снимется в микросериале режиссера Валерии Гай Германики в жанре боди-хоррор. Съемки продлятся один день. Гай Германика также подчеркнула актерский талант телеведущего и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество, передает "360.ru".

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Телеведущий Леонид Якубович хочет уйти из жизни легко и не причинять окружающим неудобств. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.  "Для меня это могло бы стать эпиграфом к концу: "Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить". Вот это единственное, о чем я мечтаю", — рассказал Якубович. Он добавил, что не хочет причинять никому неудобств и предпочел бы, умереть так, «чтобы раз — и все». По его словам, главное — чтобы близкие при этом были здоровы. Накануне своего 80-летия, которое он отпразднует 31 июля, ведущий отметил, что чувствует себя прекрасно. Он тренируется несколько раз в неделю и продолжает работать. Ранее стало известно, что Якубович снимется в микросериале режиссера Валерии Гай Германики в жанре боди-хоррор. Съемки продлятся один день. Гай Германика также подчеркнула актерский талант телеведущего и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество, передает "360.ru".
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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