На элитном турнире в Екатеринбурге представили новое спортивное направление. Фото

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Алексей Орлов привез фиджитал-бильярд, чтобы быть в тренде
Алексей Орлов привез фиджитал-бильярд, чтобы быть в тренде Фото:

На кубке главы Екатеринбурга по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» — имени мэра Алексея Орлова, куда ежегодно съезжается городская элита, представили фиджитал-бильярд, в котором участникам предстоит сыграть партию не только за столом, но и на компьютере. В мире подобных соревнований еще не проводилось, передает корреспондент URA.RU.

«Это инновация кубка нынешнего года — показательный турнир по фиджитал-бильярду, потому что сегодня это направление по всем видам спорта развивается. В Казани прошел большой турнир („Игры будущего“ — прим. URA.RU). Мы стараемся быть в тренде и, действительно, что касается бильярда, — проводится впервые. Посмотрим, какой отклик будет иметь. Очень приятно осознавать, что это начинается именно в Екатеринбурге», — сказал Орлов.

Фиджитал-соревнование состоится 3 августа между финалами мужских и женских соревнований. Оно будет командным. Каждому коллективу предстоит в течение 30 минут сыграть партию в компьютерной игре, а потом за такое же время за реальным столом. Результаты игр будут суммироваться для определения победителя.

Кубок мэра Екатеринбурга по бильярду проводится третий год подряд. В первый раз градоначальник сам сыграл партию против певца Григория Лепса, но проиграл. Позже стол с той игры выставили на аукцион для местных олигархов — «Екатерининская ассамблея». Второй турнир прошел без участия в играх Алексея Орлова. С тех пор призовой фонд для участников увеличился с четырех до пяти миллионов рублей.

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На кубке главы Екатеринбурга по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» — имени мэра Алексея Орлова, куда ежегодно съезжается городская элита, представили фиджитал-бильярд, в котором участникам предстоит сыграть партию не только за столом, но и на компьютере. В мире подобных соревнований еще не проводилось, передает корреспондент URA.RU. «Это инновация кубка нынешнего года — показательный турнир по фиджитал-бильярду, потому что сегодня это направление по всем видам спорта развивается. В Казани прошел большой турнир („Игры будущего“ — прим. URA.RU). Мы стараемся быть в тренде и, действительно, что касается бильярда, — проводится впервые. Посмотрим, какой отклик будет иметь. Очень приятно осознавать, что это начинается именно в Екатеринбурге», — сказал Орлов. Фиджитал-соревнование состоится 3 августа между финалами мужских и женских соревнований. Оно будет командным. Каждому коллективу предстоит в течение 30 минут сыграть партию в компьютерной игре, а потом за такое же время за реальным столом. Результаты игр будут суммироваться для определения победителя. Кубок мэра Екатеринбурга по бильярду проводится третий год подряд. В первый раз градоначальник сам сыграл партию против певца Григория Лепса, но проиграл. Позже стол с той игры выставили на аукцион для местных олигархов — «Екатерининская ассамблея». Второй турнир прошел без участия в играх Алексея Орлова. С тех пор призовой фонд для участников увеличился с четырех до пяти миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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