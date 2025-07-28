На кубке главы Екатеринбурга по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» — имени мэра Алексея Орлова, куда ежегодно съезжается городская элита, представили фиджитал-бильярд, в котором участникам предстоит сыграть партию не только за столом, но и на компьютере. В мире подобных соревнований еще не проводилось, передает корреспондент URA.RU.
«Это инновация кубка нынешнего года — показательный турнир по фиджитал-бильярду, потому что сегодня это направление по всем видам спорта развивается. В Казани прошел большой турнир („Игры будущего“ — прим. URA.RU). Мы стараемся быть в тренде и, действительно, что касается бильярда, — проводится впервые. Посмотрим, какой отклик будет иметь. Очень приятно осознавать, что это начинается именно в Екатеринбурге», — сказал Орлов.
Фиджитал-соревнование состоится 3 августа между финалами мужских и женских соревнований. Оно будет командным. Каждому коллективу предстоит в течение 30 минут сыграть партию в компьютерной игре, а потом за такое же время за реальным столом. Результаты игр будут суммироваться для определения победителя.
Кубок мэра Екатеринбурга по бильярду проводится третий год подряд. В первый раз градоначальник сам сыграл партию против певца Григория Лепса, но проиграл. Позже стол с той игры выставили на аукцион для местных олигархов — «Екатерининская ассамблея». Второй турнир прошел без участия в играх Алексея Орлова. С тех пор призовой фонд для участников увеличился с четырех до пяти миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!