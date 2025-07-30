МИД РФ: Берлин участвует в репрессиях российских журналистов

Власти Германии участвуют в репрессивных действиях против российских журналистов. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.
«Официальный Берлин участвует в репрессиях против российских журналистов», — заявили в МИД РФ. Речь идет о целенаправленных попытках ограничить присутствие российских СМИ в информационном пространстве Германии.
В заявлении отмечается, что официальный Берлин предпринимает шаги, направленные на «зачистку» информационного поля от российских медиа. Российская сторона заявила о намерении реагировать на каждый случай притеснения российских журналистов в Германии. Ведомство предупредило о возможности принятия ответных мер в отношении немецких корреспондентов, работающих на территории России.
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