В МИД РФ пригрозили Германии за притеснение российских журналистов

В МИД РФ вызвали немецкого посла за притеснение в ФРГ российских журналистов
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Посла ФРГ вызвали на ковер после неоднократных случаев притеснения российских журналистов, отметили в МИД РФ
Посла ФРГ вызвали на ковер после неоднократных случаев притеснения российских журналистов, отметили в МИД РФ Фото:

Послу Германии в Москве Александру Ламбсдорфу был заявлен решительный протест из-за давления на российские СМИ, работающие в ФРГ. Об этом сообщили в МИД России. Там подчеркнули, что подобные действия Берлина расцениваются как недопустимые и могут привести к ответным мерам со стороны Москвы.

«Германской стороне заявлен решительный протест в связи с давлением, оказываемым на российские СМИ в ФРГ. Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность», — говорится в официальном сообщении МИД РФ. Там также добавили, что если в Германии будет продолжать притеснение журналистов, то от России последует ответ. 

Ранее посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф был вызван в МИД России. Причем российская сторона уже уведомляла Берлин о возможности введения ответных мер, поскольку, по заявлению МИД РФ, призывы прекратить давление на сотрудников российских СМИ в Германии оставались без реакции.

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Послу Германии в Москве Александру Ламбсдорфу был заявлен решительный протест из-за давления на российские СМИ, работающие в ФРГ. Об этом сообщили в МИД России. Там подчеркнули, что подобные действия Берлина расцениваются как недопустимые и могут привести к ответным мерам со стороны Москвы. «Германской стороне заявлен решительный протест в связи с давлением, оказываемым на российские СМИ в ФРГ. Было указано на недопустимость продолжения Берлином практики систематических притеснений российских журналистов в Германии, попыток под различными предлогами ограничить их профессиональную деятельность», — говорится в официальном сообщении МИД РФ. Там также добавили, что если в Германии будет продолжать притеснение журналистов, то от России последует ответ.  Ранее посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф был вызван в МИД России. Причем российская сторона уже уведомляла Берлин о возможности введения ответных мер, поскольку, по заявлению МИД РФ, призывы прекратить давление на сотрудников российских СМИ в Германии оставались без реакции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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