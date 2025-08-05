Екатеринбуржцы заполонили главный пляж в последние жаркие дни лета: 20 фото

Толпы екатеринбуржцев заполонили пляж Визовского пруда
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Тепло вернулось на несколько дней
Тепло вернулось на несколько дней Фото:

В Екатеринбург после холодных и дождливых дней 5 августа пришла долгожданная знойная погода, в которую толпы горожан бросились на берег Верх-Исетского пруда ловить последние теплые лучи летнего солнца. Фотокорреспондент URA.RU передает в 20-ти кадрах атмосферу теплого вторника на пляже.

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В Екатеринбург после холодных и дождливых дней 5 августа пришла долгожданная знойная погода, в которую толпы горожан бросились на берег Верх-Исетского пруда ловить последние теплые лучи летнего солнца. Фотокорреспондент URA.RU передает в 20-ти кадрах атмосферу теплого вторника на пляже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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