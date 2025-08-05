Екатеринбуржцы заполонили главный пляж в последние жаркие дни лета: 20 фото

Тепло вернулось на несколько дней
В Екатеринбург после холодных и дождливых дней 5 августа пришла долгожданная знойная погода, в которую толпы горожан бросились на берег Верх-Исетского пруда ловить последние теплые лучи летнего солнца. Фотокорреспондент URA.RU передает в 20-ти кадрах атмосферу теплого вторника на пляже.
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