На трассе из Екатеринбурга выстроилась пробка из-за ДТП

На Тюменском тракте вечером 7 августа случилось ДТП, из-за чего выстроилась пробка с 77-го по 80-й километр в сторону Тюмени и с 79-го по 82-й километр в сторону Екатеринбурга. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и ДТП», — пояснили дорожники. Авария случилась в районе Богдановича.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
