В России иноагентов лишат налоговых льгот

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс РФ, которые ограничивают иноагентов в использовании налоговых льгот. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в кабинете министров.
По информации источника, меры включают запрет на применение пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль для иноагентов и связанных с ними компаний. Также будет отменено освобождение от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав, отмечает ТАСС со ссылкой на собеседника.
Изменения затронут не только организации, напрямую признанные иностранными агентами, но и те компании, в которых такие лица владеют существенной долей. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу после окончательного согласования в правительстве.
