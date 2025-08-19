В России иноагентов лишат налоговых льгот

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России готовятся принять закон против льгот у иноагентов
В России готовятся принять закон против льгот у иноагентов Фото:

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс РФ, которые ограничивают иноагентов в использовании налоговых льгот. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в кабинете министров.

По информации источника, меры включают запрет на применение пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль для иноагентов и связанных с ними компаний. Также будет отменено освобождение от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав, отмечает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Изменения затронут не только организации, напрямую признанные иностранными агентами, но и те компании, в которых такие лица владеют существенной долей. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу после окончательного согласования в правительстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс РФ, которые ограничивают иноагентов в использовании налоговых льгот. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в кабинете министров. По информации источника, меры включают запрет на применение пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль для иноагентов и связанных с ними компаний. Также будет отменено освобождение от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав, отмечает ТАСС со ссылкой на собеседника. Изменения затронут не только организации, напрямую признанные иностранными агентами, но и те компании, в которых такие лица владеют существенной долей. Законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу после окончательного согласования в правительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...