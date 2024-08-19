Челябинская фирма вывела в Венгрию 24 миллиона рублей за мнимую технику

Компания «Колорит-М» из Челябинска вывела в Венгрию 24,6 миллиона рублей за поставку мнимой техники. Как URA.RU 19 августа сообщили в пресс-службе челябинской таможни, перечисляя деньги, компания уходила от ответственности.
«ООО „Колорит-М“ заключило внешнеторговый контракт с иностранной компанией (Венгрия) на поставку промышленного оборудования и производственных станков, а также комплектующих и запасных частей к ним.
Декларации, подтверждающие ввоз товара на территорию Российской Федерации в адрес ООО «Колорит-М», в таможенные органы не подавались», — пояснили URA.RU в таможне.
Сделка с венгерским продавцом Industrial solution group KFT, согласно данным суда, заключена в декабре 2020 года. В течение двух месяцев семью платежами деньги отправились контрагенту. Контракты номинированы в иностранной валюте: по ним необходимо было перечислить 276,76 тысячи долларов. Также с декабря 2020 по январь 2021 годов фирма заключила еще четыре контракта с китайскими партнерами. Общая сумма сделок с нерезидентами составила 2,185 млн долларов США. По курсу доллара на 19 августа, составившему 88,91 рубля, сумма переведенных за рубеж средств достигла 194 млн рублей.
По данным Росфинмониторинга, имелись признаки вывода средств за рубеж. Осмотр юридического адреса показал, что офис зарегистрирован на жилое помещение. Причем собственник на это согласия не давал.
Проведенный анализ позволил причислить компанию к фирмам-однодневкам. Директор Сангаджи Гангуев из Калмыкии является номинальным руководителем, прибыль у компании отсутствует, деятельность практически не ведется. Все запросы госорганов остались без ответов.
«Резидент обязан обеспечить возврат денежных средств на свои счета в уполномоченных банках. Однако данное требование не было соблюдено. В рассматриваемом случае сделка подлежит признанию мнимой. Целью данной сделки стало уклонение от публично-правовой обязанности, а также административной и уголовной ответственности за невыполнение требований валютного законодательства», — заявили URA.RU в офисе таможни.
Иски к компании поданы год назад. Еще один процесс продолжается. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в офис фирмы, однако к моменту публикации ответа не получено.
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