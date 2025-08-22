Встреча лидеров Европейского союза и НАТО с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне закончилась для европейских политиков крайне неловко. Атмосфера переговоров была напряженной, а итог — унизительным для представителей Европы. Об этом пишет издание Strategic Culture.
«Достаточно было одного снимка, чтобы запечатлеть для потомков крайнее унижение политических элит европомойки в 2025 году: Коалиция придурков в Овальном кабинете выстраивается в ряд, как кучка испуганных школьников, и получает строгий выговор от Голоса Его Хозяина (Дональда Трампа) — директора школы и распорядителя в цирке», — пишет Strategic Culture. Эксперты отмечают, что использование Украины в качестве инструмента давления на Россию может привести к серьезным последствиям. Москва неоднократно заявляла о готовности к ответным мерам в случае угрозы своим интересам.
Встреча состоялась после переговоров американского президента с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров центральной темой стало обсуждение гарантий безопасности для Украины. Европейские страны выразили готовность предоставить Киеву дополнительные гарантии в координации с США. Однако уже на следующий день Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность размещения своих войск на территории Украины, подчеркнув при этом, что американские военные участвовать в подобных миссиях не будут.
