ВСУ атаковали шесть регионов России

Украина вновь попыталась атаковать российскую территорию
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
ВСУ использовали для атаки по России 21 беспилотник, они сбиты в шести регионах. Об этом заявили в Минобороны.
"Уничтожен и перехвачен 21 беспилотник самолетного типа", — говорится в telegram-канале ведомства. Больше всего дронов сбили над Смоленской областью — семь. Также шесть беспилотников уничтожили над Брянской, три над Орловской, один над Московской, один над Калужской и один над Тверской областями.
Помимо этого ВСУ попытались атаковать Москву. Уничтожено два БПЛА, которые летели на столицу России.
