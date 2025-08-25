ВСУ атаковали шесть регионов России

Над Россией за ночь уничтожили 21 беспилотник
Украина вновь попыталась атаковать российскую территорию
Украина вновь попыталась атаковать российскую территорию
ВСУ использовали для атаки по России 21 беспилотник, они сбиты в шести регионах. Об этом заявили в Минобороны. 

"Уничтожен и перехвачен 21 беспилотник самолетного типа", — говорится в telegram-канале ведомства. Больше всего дронов сбили над Смоленской областью — семь. Также шесть беспилотников уничтожили над Брянской, три над Орловской, один над Московской, один над Калужской и один над Тверской областями.

Помимо этого ВСУ попытались атаковать Москву. Уничтожено два БПЛА, которые летели на столицу России.   

